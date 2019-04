Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de parlamentari britanici incearca sa obtina pentru luni organizarea unui vot in Camera Comunelor prin care aceasta sa preia de la guvern controlul asupra procesului Brexitului, cu obiectivul de a se forma o majoritate parlamentara pentru o cale alternativa de iesire din actualul impas, a declarat…

- Premierul Theresa May a obtinut miercuri in Camera Comunelor un ragaz de doua saptamani prin care s-a amanat o revolta vizand blocarea posibilitatii unui Brexit fara acord, dupa ce seful executivului de la Londra a fost de acord cu o eventuala intarziere a parasirii UE de catre Marea Britanie, transmite…

- Camera Comunelor a respins, miercuri seara, un amendament propus de Partidul National Scotian prin care se solicita guvernului britanic sa excluda o iesire din Uniunea Europeana fara un acord, in orice circumstanta, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.

- Pana la 15 ministri britanici din guvernul Theresei May ar putea vota impotriva parasirii Uniunii Europene la 29 martie de catre Marea Britanie in eventualitatea in care nu se va ajunge la un acord de Brexit agreat de parlament, relateaza miercuri Bloomberg, citand surse familiarizate cu aceasta…

- Premierul britanic Theresa May i-a informat marti pe principalii ministri din Cabinetul sau ca parlamentul de la Londra nu va vota saptamana aceasta asupra unei versiuni revizuite a acordului pentru Brexit, transmite Reuters. Biroul prim-ministrului a explicat că May are nevoie de mai mult timp…

- Deputati britanici frustrati de strategia premierului Theresa May au facut demersuri pentru a obtine o amanare a datei privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, prevazuta pentru 29 martie, chiar si un nou referendum, scrie marti intr-un comentariu AFP, potrivit agerpres.ro.

- Un purtator de cuvant al Downing Street a anunțat ca deputatii britanici se vor pronunta pe 15 ianuarie asupra acordului de Brexit negociat intre Londra si Uniunea Europeana, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera…

- Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera Comunelor si ar putea sa se prelungeasca pana vineri. Adoptarea acordului este insa sub semnul intrebarii, atata timp cat continutul acestuia ii nemultumeste atat pe sustinatorii Brexitului, cat si pe eurofili. Theresa…