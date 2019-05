Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic pentru relatia cu parlamentul, Andrea Leadsom, si-a anuntat miercuri demisia, afirmand ca nu mai crede ca guvernul poate sa puna in practica rezultatul referendumului din iunie 2016 in favoarea Brexitului, relateaza Reuters si AFP. "Nu mai cred ca abordarea noastra va…

- Spania isi va redeschide consulatul de la Manchester, cel de-al treilea din Marea Britanie, inchis in perioada crizei, pentru a veni in sprijinul cetatenilor sai rezidenti in Regatul Unit si afectati de Brexit. "In fata circumstantelor unui Brexit iminent, consideram necesar sa intarim prezenta consulara…

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis vineri o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, in care solicita o amanare a Brexitului pana la 30 iunie pentru a permite parlamentului de la Londra sa agreeze un acord de retragere, relateaza Reuters. ''Regatul Unit…

- Acordul prezentat de premierul Theresa May cu privire la Brexit ramane cea mai buna optiune pentru iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, in pofida faptului ca a fost respins de trei ori de parlament, a afirmat luni ministrul britanic al trezoreriei, Liz…

- Theresa May se va intalni cu presedintele francez Emmanuel Macron joi inainte de Consiliul European in cadrul caruia premierul britanic va cere amanarea Brexitului pana pe 30 iunie, a declarat o purtatoare de cuvant citata de Reuters. Miercuri, Franta a amenintat cu respingerea cererii lui May de amanare…

- Guvernul britanic va organiza un al treilea vot parlamentar asupra acordului privind Brexit-ul, saptamana viitoare, numai in cazul in care crede ca poate castiga, a afirmat duminica ministrul britanic al comertului Liam Fox, citat de Reuters. ''Ar fi dificil de justificat organizarea…

Camera Comunelor a adoptat joi seara - cu 412 la 202 voturi - o motiune prin care Guvernul cere amanarea Brexitului dupa 29 martie, relateaza BBC News. Orice amanare a Brexitului trebuie insa aprobata si de liderii europeni, care se reunesc pe 21-22 martie la Consiliul European. Anterior, Parlamentul…

- Parlamentul britanic a aprobat joi seara motiunea prin care guvernul condus de Theresa May cere o amanare a Brexitului dupa data de 29 martie, amanare care mai trebuie insa acceptata si de liderii europeni, transmite agentia Reuters, citata de Agerpres.roMotiunea, votat cu 412 voturi pentru si 202 impotriva,…