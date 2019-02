Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca data efectiva a Brexitului, stabilita in prezent pentru 29 martie 2019 va fi extinsa, Regatul Unit tot va trebui sa participe la alegerile europarlamentare, in caz contrar alegatorii britanici ar putea pretinde ca nu li s-a respectat dreptul la vot, a declarat sambata o purtatoare de cuvant…

- Chemata in fata Camerei Comunelor pentru a prezenta un ''plan B'' dupa ce deputatii i-au respins acordul convenit cu Bruxelles-ul, Theresa May a spus ca nu poate exclude un ''no-deal'', adica posibilitatea ca la 29 martie Regatul Unit sa iasa din UE fara niciun acord si a apreciat drept putin probabil…

- Regatul Unit nu poate ramane in Uniunea Vamala dupa iesirea sa din Uniunea Europeana (UE), pentru ca prioritatea sa va fi sa incheie acorduri de liber-schimb cu tari terte, a declarat presedintele Partidului Conservator al Theresei May Brandon Lewis, relateaza Reuters potrivit news.roBrandon…

- Fara o majoritate parlamentara aparenta pentru vreuna dintre taberele din Parlamentul britanic privind Brexitul, multa lume spune ca este timpul ca regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii sa intervina in criza constituționala. In actualul context al monarhiei constituționale din Marea Britanie, acest…

- Un astfel de deznodamant ar „afecta enorm” relatiile politicienilor cu votantii si reputatia globala a Marii Britanii, a avertizat Hunt. „Daca noi, clasa politica, nu vom livra Brexitul, acest lucru ar fi o incalcare fundamentala a increderii intre oameni si politicieni si cred ca ar fi ceva ce am…

- Comisia Europeana isi va intensifica pregatirile pentru cazul in care nu va exista un acord cu Marea Britanie privind iesirea sa din UE, a declarat joi presedintele sau Jean-Claude Juncker la finalul unui summit european consacrat Brexitului, relateaza AFP. 'Prietenii nostri britanici trebuie sa…

- Premierul britanic Theresa May continua miercuri sa depuna eforturi - intr-o vizita in Scotia si intr-o sesiune de interpelari in Parlamentul britanic - de a convinge ca acordul Brexitului incheiat cu UE este legitim, in contextul in care documentul este tinta unor critici multiple in Regatul Unit,…