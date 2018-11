Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a confirmat, miercuri seara, ca Marea Britanie si Uniunea Europeana au ajuns la un acord "decisiv" pe tema Brexit. "Negociatorii Comisiei Europene si Marii Britanii au ajuns la un acord asupra conditiilor Articolului 50 al Tratatului UE. Toate aspectele acordului Brexit au…

- Proiectul de acord cu Uniunea Europeana referitor la Brexit si propus de premierul britanic Theresa May are potentialul de a rupe Regatul Unit intrucat el va trata Irlanda de Nord in mod diferit, a avertizat miercuri parlamentarul Jeffrey Donaldson, membru al Partidului Democratic Unionist nord-irlandez…

- Marea Britanie va ramane intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a evita o frontiera care sa taie in doua insula Irlanda, intre Nord, membra a Regatului Unit, și Sud, potrivit unui nou acord intervenit intre Londra și Bruxelles, afirma duminica Le Soir citat de Rador.

- Prim-ministrul britanic Theresa May a obtinut concesii de la Bruxelles, Uniunea Europeana acceptand sa inscrie o uniune vamala pentru "intregul Regat Unit" in acordul de divort, potrivit surselor apropiate de dosarul citat de saptamanal. Frontiera irlandeza constituie unul dintre principalele…

- Marea Britanie isi va marca plecarea din Uniunea Europeana, anul viitor, printr-o moneda speciala, dezvaluie tabloidul The Sun, scrie The Associated Press. Ministrul britanic al Finantelor Philip Hammond urmeaza sa anunte luni, cand prezinta proiectul de buget, lansarea acestei monede speciale,…

- Discutiile dintre Marea Britanie si UE s-au blocat în mare masura, din cauza dezacordului privind separarea Irlandei. Prima doreste asigurari ca nu se va mai reveni la o granita clasica cu Irlanda, daca nu este stabilita în timp util o relatie comerciala viitoare cu UE. Marea…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- Theresa May si-a reunit joi seara principalii ministri, pentru a le prezenta situatia progreselor negocierilor in curs intre Londra si Bruxelles in vederea organizarii divortului lor, prevazut la 29 martie 2019.The Daily Telegraph scrie ca ea le-a expus o propunere care prevede ramanerea…