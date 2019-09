David Cameron, care va ramane in istorie ca premierul britanic din cauza caruia a aparut Brexitul, a afirmat ca nu regreta ca a organizat referendumul privind iesirea din Uniunea Europeana, dar se gandeste "in fiecare zi" la consecintele acestuia, relateaza vineri AFP. El este cel care, in 2013, a promis aceasta consultare populara pentru a incerca sa linisteasca aripa eurosceptica a formatiunii sale conservatoare si in fata ascensiunii partidului eurofob si anti-imigranti UKIP, condus de Nigel Farage. "Ma gandesc la asta in fiecare zi (...) si faptul ca noi am pierdut si toate consecintele (...)…