„Unele persoane nu ma vor ierta pentru ca am organizat acel referendum. Alții nu ma vor ierta pentru ca l-am organizat și l-am pierdut. Exista, desigur, și oameni care au dorit un referendum și au dorit ieșirea din Uniunea Europeana și care sunt bucuroși ca am facut aceasta promisiune și am respectat-o”, a spus Cameron.

De asemenea, fostul premier britanic a mai spus ca se gandește in fiecare zi la referendumul din 2016. „Ma gandesc in fiecare zi la asta, la faptul ca am pierdut și la consecințele acestui lucru, dar și la ce am fi putut face diferit. Sunt extrem de ingrijorat in legatura…