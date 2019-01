Stiri pe aceeasi tema

- Deputati britanici frustrati de strategia premierului Theresa May au facut demersuri pentru a obtine o amanare a datei privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, prevazuta pentru 29 martie, chiar si un nou referendum, scrie marti intr-un comentariu AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Regatul Unit nu poate ramane in Uniunea Vamala dupa iesirea sa din Uniunea Europeana (UE), pentru ca prioritatea sa va fi sa incheie acorduri de liber-schimb cu tari terte, a declarat presedintele Partidului Conservator al Theresei May Brandon Lewis, relateaza Reuters potrivit news.roBrandon…

- Reunita în sedinta speciala, marti seara, Camera Comunelor a respins, cu o larga majoritate, acordul negociat de guvernul de la Londra si oficialii UE pentru Brexit, relateaza BBC. Au fost 432 de voturi “împotriva” si doar 202 “pentru”.…

- Un purtator de cuvant al Downing Street a anunțat ca deputatii britanici se vor pronunta pe 15 ianuarie asupra acordului de Brexit negociat intre Londra si Uniunea Europeana, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera…

- Deputatii britanici se vor pronunta pe 15 ianuarie asupra acordului de Brexit negociat intre Londra si Uniunea Europeana, a declarat marti un purtator de cuvant al Downing Street, relateaza AFP si Reuters. Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera Comunelor si ar putea…

- Deputatii britanici vor supune la vot acordul de Brexit incheiat de guvernul Theresei May cu Uniunea Europeana inainte de 21 ianuarie 2019, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului britanic, a doua zi dupa amanarea acestui vot, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Purtatorul…

- Guvernul britanic a pierdut marti in Camera Comunelor un vot cheie in dosarul Brexitului, dupa ce deputatii au acuzat executivul condus de Theresa May de ''ofensa'' adusa parlamentului prin refuzul de a prezenta integral avizul juridic referitor la acordul cu Uniunea Europeana privind…

- Uniunea Europeana si Londra inca sunt capabile sa negocieze la sange si sa incheie un acord, in pofida apropierii datei limita privind Brexit-ul, a declarat luni ministrul german al afacerilor europene Michael Roth, cu putin timp inaintea unei reuniuni a negociatorului-sef al Uniunii Europene pentru…