- Marea Britanie și-a definitivat planul pentru Brexit, iar tensiunile in intreaga Europa sunt destul de mari, exista insa o voce optimista referitoare la situația romanilor aflați la munca acolo. La scurt timp dupa publicarea celor mai recente detalii referitoare la acordul pentru Brexit dintre Regatul…

- Victor Negrescu, fost ministru, susține ca daca acordul pentru Brexit cu UE va fi aprobat, romanii vor avea aceleași drepturi ca pana acum."Salut ajungerea la un consens pe un text de acord privind #Brexit in aceasta seara. Acordul inseamna garanții ferme pentru romanii din Marea Britanie.…

- Conform cercetarii, la nivel european, peste o treime dintre cei chestionati (35%) si care, in prezent, nu detin o casa nici nu se asteapta sa detina vreodata o proprietate avand in vedere costurile in crestere a chiriilor, crestere ponderata a veniturilor si costurile ridicate ale caselor. In…

- Romanii din diaspora vor vota in 378 de secții de votare la Referendumul pentru familie. Ministerul Afacerilor Externe a organizat secțiile de votare in țarile cu cei mai mulți romani, pornind de la numarul conaționalilor stabiliți acolo. Romanii vor vota la Referendumul pentru familie la misiunile…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis negociatorului-sef al Uniunii Europene privind Brexit, Michel Barnier, cu care s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, ca Romania trateaza cu o atentie deosebita dosarul Brexit, avand in vedere comunitatea romaneasca semnificativa din Marea Britanie, aratand…

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 2 octombrie 2018, o intrevedere cu negociatorul sef al Uniunii Europene privind Brexit, Michel Barnier.Dialogul dintre cei doi oficiali s a axat pe stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie si a reliefat nivelul foarte bun al cooperarii…

- Guvernul britanic a publicat o a treia serie de recomandari catre companii si persoane fizice despre cum sa se pregateasca pentru orice problema care ar putea urma unui Brexit ce ar surveni fara niciun acord cu Uniunea Europeana, relateaza luni Reuters.Astfel, companiile aeriene britanice…

- Romanii sunt al doilea cel mai numeros grup de imigranți din Marea Britanie, deoarece au depașit recent numarul irlandezilor și indienilor. Cu toate acestea, ei sunt și printre cei mai vulnerabili dupa Brexit, potrivit The Guardian. Mulți dintre aceștia au locuri de munca care sprijina societatea engleza,…