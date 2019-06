Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit trebuie sa-și aleaga un nou premier - și înca repede. Donald Trump poate ca a fost ales de doar 46% din 63 de milioane de americani, însa conducatorul britanic va fi ales de numai 124.000 de membri ai ignorantului Partid Conservator. Iar acei membri vor trebui sa aleaga între…

- O judecatoare britanica l-a citat in instanta pe fostul ministru de externe Boris Johnson, candidat la postul de prim-ministru dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia din fruntea guvernului Regatului Unit si a Partidului Conservator. El este acuzat de conduita necorespunzatoare in calitate de functionar…

- Liderii UE se întrunesc saptamâna aceasta la Sibiu pentru a discuta despre viitorul Europei, dar ce gen de discuții va fi intangibil la o cafea și un fursec?Marea adunare este în plan de ceva vreme și a fost etichetata cu regularitate drept marea revigorare a unei UE fara Regatul…

- Theresa May masoara "frustrarea" alegatorilor cu infrangerea partidului sau la alegerile locale de joi: conservatorii au pierdut mai mult de unu din patru locuri din totalul de locuri care erau in joc, cel mai prost rezultat al sau dupa 24 de ani. Dar opoziția laburista, incapabila sa profite de situatie,…

- In Romania se vorbește destul de puțin despre Brexit, deși ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar european se va rasfrange in mod direct asupra a sute de mii de romani care locuiesc in Regatul Unit. Nu este doar o desparțire simbolica, ci una cu o sumedenie de consecințe directe care inca nu au…

- Ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat sâmbata ca e vremea ca încurcatura din jurul Brexit “sa înceteze” și ca britanicii trebuie sa prezinte “foarte repede” mijloacele de a ieși din ea, scrie La Libre Belgique citata de Rador."E…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, si omologul sau german, Heiko Maas, au cerut marti mai multa claritate in Regatul Unit in privinta Brexit-ului, dupa o noua solicitare de amanare din partea premierului britanic, Theresa May, relateaza AFP. "In definitiv, trebuie sa asteptam ce decide…

- Miercuri, 27 martie, deputatii britanici au respins toate opțiunile Brexit care le-au fost propuse și premierul Theresa May si-a pus demisia la bataie pentru a-i convinge sa voteze pentru acordul sau de retragere din UE, potrivit Rador, care citeaza Le Monde.Iata scenariile posibile dupa aceste…