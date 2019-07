Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier britanic Boris Johnson a promis marti, intr-o convorbire telefonica cu omologul sau irlandez Leo Varadkar, sa nu reintroduca ''niciodata'' controalele fizice la frontiera dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, potrivit Reuters si AFP. …

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis din nou joi premierului britanic Boris Johnson ca acordul de iesire incheiat cu Londra este singurul posibil pentru Uniunea Europeana, a spus purtatoarea sa de cuvant, potrivit AFP. "Presedintele Juncker a discutat la telefon cu premierul…

- In primul sau discurs in parlament in calitate de prim-ministru, Boris Johnson a afirmat, joi, ca Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, noteaza Reuters. ''Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat…

- Orice Brexit fara acord ar fi o ''tragedie'' atat pentru Uniunea Europeana, cat si pentru Regatul Unit, dar blocul comunitar ramane angajat fata de acordul deja negociat cu Londra, a declarat marti prim-vicepresedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Frans Timmermans, potrivit Reuters. ''Boris…

- Premierul irlandez Leo Varadkar a avertizat parlamentarii britanici, marți, împotriva unui "calcul politic greșit" privind acordul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza Mediafax, citând site-ul agenției Reuters.Mai mulți candidați pentru funcția de…