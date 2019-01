Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii vor trebui sa plateasca factura separarii de Uniunea Europeana (UE) in cazul unui Brexit fara acord, a subliniat negociatorul sef al UE intr-un interviu publicat miercuri de mai multe publicatii europene, informeaza AFP. "Am spus intotdeauna un lucru simplu: totalitatea angajamentelor…

- Britanicii reprezinta 1% din populatia acestui mic stat cu numai 600.000 de locuitori, unde locurile de munca din functiile publice si din invatamant sunt rezervate cetatenilor din UE."Ne pregatim pentru ca britanicii din Luxemburg care lucreaza aici sa nu-si piarda locurile de munca",…

- De ultima ora! HAOS Marea Britanie ar putea opri procesul privind Brexit in mod unilateral Guvernul britanic poate pune capat procesului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in mod unilateral, a declarat marți avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul…

- Guvernul britanic poate pune capat procesului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in mod unilateral, a declarat marți avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul postului CNN și agenția Reuters.Potrivit unui raport elaborat de Curtea de…

- Majestic Wine Plc, cel mai mare retailer de vinuri din Marea Britanie, a anuntat joi ca in saptamanile de dinaintea datei de 29 martie 2019 va importa un stoc suplimentar de vinuri in valoare de 5 pana la 8 milioane de lire sterline pentru a se asigura impotriva unor posibile probleme cu livrarile…

- Un proiect de acord cu privire la Brexit a fost incheiat de negociatorii britanici si europeni si urmeaza sa fie examinat miercuri in Consiliul de ministri de la Londra, a anuntat marti guvernul britanic intr-un comunicat, citat de AFP.'Cabinetul se va reuni maine (miercuri) la 14:00 (ora…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP, preluata…