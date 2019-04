Stiri pe aceeasi tema

- Acordul prezentat de premierul Theresa May cu privire la Brexit ramane cea mai buna optiune pentru iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, in pofida faptului ca a fost respins de trei ori de parlament, a afirmat luni ministrul britanic al trezoreriei, Liz…

- Guvernul britanic nu va putea supune inca o data la vot in parlament acordul privitor la Brexit fara a-i aduce modificari substantiale, a anuntat luni presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, potrivit AFP. Premierul britanic Theresa May isi anuntase intentia de a supune unui nou vot al deputatilor,…

- Riscul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana in absenta unui acord s-a redus, insa mai este de lucru in privinta votului din parlament asupra acordului incheiat de premierul Theresa May si blocul comunitar, a afirmat luni ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, potrivit Reuters. ''Speram…

- Opozitia laburista britanica va forta supunerea la vot a unei motiuni de cenzura in cazul in care premierul Theresa May pierde din nou in parlament votul asupra acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, a anuntat duminica liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, potrivit Reuters,…

- Partidul nord-irlandez care sprijina guvernul minoritar al premierului Theresa May solicita un loc la masa negocierilor comerciale post-Brexit ca pret pentru sustinerea acordata acordului negociat de sefa executivului britanic, respins de doua ori de catre Parlament, transmite sambata Reuters, citand…

- Guvernul britanic a redus vineri la un ”accident de parcurs” infrangerea pe care a suferit-o joi seara in Parlament cu privire la Brexit, in pofida faptului ca aceasta ii fragilizeaza incercarea de a obtine de la Bruxelles o modificare a acordului dovortului - foarte criticat in Regatul Unit, relateaza…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, si liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, vor veni la Bruxelles saptamana viitoare pentru discutii cu negociatorul sef al UE in acest dosar, Michel Barnier, relateaza AFP. "Usa lui Michel Barnier este mereu deschisa", a declarat un purtator de…

- Marți seara e un moment crucial atat pentru UK, cat și pentru UE. In noiembrie anul trecut, premierul britanic Theresa May a adus de la Bruxelles acordul Brexit. Acesta urmeaza sa fie supus la vot marți, 15 ianuarie, in Parlamentul britanic. Guvernul nu are propria majoritate in parlament și, in cadrul…