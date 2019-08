Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson nu are intentia de a renegocia acordul de retragere din Uniunea Europeana, iar scenariul sau central de lucru este un Brexit fara acord, au declarat diplomati europeni, citati marti de cotidianul The Guardian. ''A fost evident ca Regatul Unit nu are un alt…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului Theresa May si sustinator fervent al unui Brexit dur, a afirmat marti ca ar fi ciudat pentru Uniunea Europeana daca ar impune tarife asupra produselor britanice exportate spre blocul comunitar dupa Brexit, transmite…

- Intr-un interviu pentru BBC, Boris Johnson a dat asigurari ca, in cazul in care va deveni prim-ministru pana la finalul lunii iulie, guvernul sau nu va impune in niciun caz ''controale si o frontiera dura in Irlanda de Nord''. ''Evident, acest lucru nu depinde doar de noi, ci si de cealalta parte.…

- Guvernul britanic intentioneaza sa publice in saptamana care incepe cu 3 iunie textul legii privind acordul de retragere din Uniunea Europeana, a anuntat joi reprezentantul executivului Mark Spencer in fata deputatilor de la Londra, transmit Reuters si AFP potreivit Agerpres. Premierul Theresa…

- Premierul Theresa May afirmase ca legea urma sa fie publicata vineri, 24 mai, dar sefa executivului a primit cereri pentru a retrage proiectul legislativ si pentru a demisiona intrucat este de asteptat ca textul sa fie respins de Camera Comunelor. Spencer reprezinta executivul britanic in parlament…

- Parlamentarii britanici vor trebui sa decida luna viitoare daca voteaza pentru a se asigura ca Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana cu acord sau risca fie sa ramana in blocul comunitar, fie sa iasa din UE fara un acord, a sustinut miercuri ministrul britanic al comertului Liam Fox, citat de Reuters.…