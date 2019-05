Brexit. Cine ar putea lua locul premierului Theresa May May a declarat ca va stabili un calendar pentru procesul de alegere al viitorului lider conservator odata ce se va supune din nou la vot in Parlamentul de la Londra acordul privind Brexitul, lucru asteptat sa se intample la inceputul lunii iunie. Candidatul care va castiga scrutinul intern al partidului va deveni si sef al guvernului, aminteste EFE.



