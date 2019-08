Presedintele francez Emmanuel Macron va cere joi lui Boris Johnson, in cursul intrevederii lor la Paris, "clarificari", intrucat cererile premierului britanic pentru renegocierea Brexit "nu sunt o optiune viabila", potrivit AFP. "Astept clarificari de la Boris Johnson", a declarat miercuri presedintele, exprimandu-si dorinta ca discutiile cu Londra despre Brexit sa fie "cat mai amicale si mai amiabile"posibil. Emmanuel Macron a facut aceasta declaratie in fata jurnalistilor la Paris, in timp ce Boris Johnson era primit la Berlin de cancelarul Angela Merkel, care a apreciat ca posibil sa sa ajunga…