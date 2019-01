Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru britanic pentru Brexit David Davis a afirmat ca premierul Theresa May ar trebui sa amane votul asupra acordului sau privind Brexit-ul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza joi agentia Reuters. ''Cu cat ne pregatim mai mult pentru iesirea din UE fara un…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va trebui foarte probabil sa-si amane iesirea din Uniunea Europeana sau sa anuleze notificarea privind retragerea sa din blocul comunitar ''pentru moment'' daca...

- Ambasadorul britanic la Bucuresti, Andrew Noble, a declarat, miercuri, referitor la acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, ca acesta prevede ca romanii care traiesc in Marea Britanie vor continua sa aiba aceleași drepturi."Acest acord facut de Uniunea Europeana privind…

- ''Cei care le-au spus ca le va permite sa economiseasca cateva sute de milioane de lire i-au mintit'', a insistat Macron, la incheierea summitului extraordinar de la Bruxelles in care liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica in cadrul unui summit extraordinar acordul…

- Peste cateva ore, urmeaza sa fie difuzat mesajul ca cei 27 de lideri din UE, reuniti la Bruxelles, au fost de acord cu documentul final al negocierilor cu Marea Britanie, Acordul prin care se stabilesc termenii si regulile pentru iesirea acestei UK din structurile europene.

- Președintele Klaus Iohannis va participa, duminica, 25 noiembrie a.c., la reuniunea extraordinara a Consiliului European (art.50) de la Bruxelles, Regatul Belgiei. Obiectivul acestei reuniuni este agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE). De asemenea, membrii…

- Marea Britanie și UE au ajuns la un proiect de acord in privința Brexit, anunța BBC. Documentul a fost agreat de cele doua parți la nivel tehnic, dupa mai multe discuții intense care au avut loc saptamana aceasta. Premierul britanic Theresa May va reuni cabinetul intr-o ședința care va avea loc miercuri…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au nevoie de timp suplimentar in negocierile pe tema Brexit, a afirmat miercuri seara, la summitul de la Bruxelles, Michel Barnier, negociatorul-sef al UE. "Am muncit mult in ultimele saptamani, zile si nopti cu delegatia britanica, pentru a ajunge la un acord complet…