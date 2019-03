Cei 27 de membri ai Uniunii Europene se pregatesc sa respinga data de 30 iunie solicitata de premierul britanic Theresa May pentru divorțul dintre Londra și UE, în summitul care are loc joi la Bruxelles, orientându-se spre un interval mai scurt, potrivit mai multor surse europene, citate de AFP.



Ambasadorii celor 27 s-au reunit într-un cadrul informal miercuri seara, înaintea summitului european și cu câteva ore înainte de primirea scrisorii premierului May prin care se cerea aceasta amânare.



"Chestiunea datei va fi o decizie a șefilor…