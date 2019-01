Potrivit unui comunicat al MAE, George Ciamba a avut vineri o convorbire telefonica cu Sir Alan Duncan, la solicitarea oficialului britanic.

"Ministrul de stat pentru Europa si America al Regatului Unit a reiterat asigurarile ca, indiferent de deznodamantul procesului Brexit, drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie vor fi respectate. De asemenea, Sir Alan Duncan a transmis ca premierul britanic Theresa May ia in considerare gasirea abordarii adecvate care sa permita o solutie sustenabila in relatia dintre Marea Britanie si UE. Oficialul britanic a precizat ca, in ciuda dificultatilor…