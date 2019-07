Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron va discuta despre Brexit cu noul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, pe care l-a invitat într-o vizita la Elysee în urmatoarele saptamâni, a anunțat vineri un oficial francez citat de Reuters. Cei doi lideri - care au vorbit joi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat la telefon cu noul premier britanic Boris Johnson, pe care l-a invitat sa efectueze o vizita in Franta in saptamanile imediat urmatoare, a indicat presedintia franceza citata vineri de AFP. Pe de alta parte, ministrul francez pentru afaceri europene…

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana pe 31 octombrie, dupa ce amânarea de doua ori a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic însarcinat cu aceasta problema spinoasa, subliniind ca aceasta voința ambelor parți, potrivit La Libre, citat de Rador.…

- "Noi am spus intotdeauna clar si Boris Johnson (principalul favorit pentru postul de prim-ministru in locul Theresei May) a spus-o foarte clar: Regatul Unit trebuie sa plece la 31 octombrie", a declarat ministrul responsabil de Brexit, Stephen Barclay, in cursul unei conferinte de presa cu jurnalisti…

- Partidul GERB, al premierului Boiko Borisov, a obtinut 30,77% din voturi in alegerile pentru Parlamentul European desfasurate duminica in Bulgaria, cu peste cinci puncte procentuale mai multe decat opozitia socialista, arata datele transmise luni, la ora locala 07:00 (04:00 GMT) de Comisia electorala…

- “Scoția a respins Brexitul din nou!” a scris pe Twitter premierul scotian Nicola Sturgeon, dupa ce partidul sau a caștigat detașat alegerile europarlamentare in țara componenta a Regatului Unit, rezultat care ar putea conduce la organizarea unui al doilea referendum pentru independența.…

- Vineri, la Florenta, ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat ca Europa nu poate accepta ca Brexitul sa sfârseasca prin a atrage Uniunea Europeana "în vârtejul sau". "Continuam sa cautam cel mai bun aranjament posibil cu britanicii, dar nu putem accepta…

- Rezultatul negocierilor dintre premierul britanic Theresa May și liderul opoziției laburiste pentru deblocarea Brexitului ar putea fi cunoscut în saptamâna ce vine, a declarat negociatorul șef al Uniunii Europene, potrivit Reuters. ”Aceasta saptamâna va fi foarte importanta…