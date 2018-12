Stiri pe aceeasi tema

- In momentul in care mașina marca Mercedes a ajuns la intalnire, premierul britanic nu a mai putut cobori din limuzina. Ușa a ramas blocata. Un agent care o insoțea s-a chinuit cateva secunde bune sa deschida portiera limuzinei, in vreme ce cancelarul german aștepta pe covorul roșu. Intr-un…

- Angela Merkel a facut aceste declaratii in cadrul unei reuniuni cu deputati din familia sa politica, organizata dupa o intrevederea cu Theresa May. Aceasta din urma a venit in Germania pentru a obtine concesii cu privire la conditiile retragerii tarii sale din UE, au declarat participanti la reuniune. Cu…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti, dupa o intrevedere la Berlin cu premierul britanic Theresa May, ca nu exista ''nicio posibilitate'' pentru schimbarea acordului privind Brexitul, au declarat surse apropiate cancelarului pentru AFP. Angela Merkel a facut aceste declaratii…

- Premierul britanic Theresa May va efectua marti o vizita oficiala in Germania, ca parte a eforturilor sale de a asigura intelegerea privind Brexit, la o zi dupa ce aceasta a confirmat decizia de amanare a votului parlamentar pe tema Acordului de iesire din UE, relateaza France 24, relateaza Mediafax.Theresa…

- Dupa ce premierul britanic Theresa May a anuntat o amanare a votului in Parlament pentru acordul privind Brexitul si l-a trimis pe consilierul sau Olly Robbins la sediul Comisiei Europene pentru noi discutii, purtatorul de cuvant al presedintelui Comisiei, Jean Claude Juncker, a respins posibilitatea…

- Premierul britanic Theresa May a confirmat luni seara amanarea votului din Camera Comunelor privind acordul pentru Brexit incheiat cu UE, recunoscand ca, daca l-ar supune acum la vot, acesta ar fi respins, relateaza agentia Reuters. Intr-o declaratie adresata parlamentului, Theresa May a mai admis ca…

- Premierul britanic Theresa May se va deplasa miercuri dupa-amiaza la Bruxelles pentru discutii cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre 'viitoarea relatie' intre Regatul Unit si UE, a anuntat marti Downing Street, potrivit Reuters si AFP. Theresa May si Jean-Claude Juncker…

- Oficiali din subordinea premierului britanic Theresa May planuiesc sa grabeasca trecerea prin parlament a acordului cu Uniunea Europeana privind Brexitul pentru a preveni o rebeliune in propriul partid, relateaza joi Bloomberg, preluat de Reuters și citat de Agerpres.