Brexit: Ce aduce noul plan al lui Johnson? Boris Johnson incearca sa-si vanda noul plan privind Brexitul drept reteta de iesire din criza politica profunda in care se afla Marea Britanie. Opozitia l-a respins. Incantarea nu-i prea mare nici la Bruxelles.



Agresivitatea si agitatia de saptamana trecuta au disparut, premierul britanic, Boris Johnson, si-a prezentat noul plan privind Brexitul pe un ton cat se poate de bland. Seful de guvern stie ca are nevoie de sprijinul opozitiei pentru acest "deal". "Suntem pe cale sa gasim o solutie", le-a promis Boris Johnson deputatilor din camera inferioara a parlamentului.



