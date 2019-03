Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea premierului britanic, Theresa May, privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana a fost respinsa in aceasta seara (12 martie 2019) de deputații din Camera Comunelor pentru a doua oara, aruncand strategia Brexitului in incertitudine. Potrivit BBC.co.uk , deputații au respins acordul…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare în cazul în care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se încheie înainte de scrutinul programat sa se desfașoare în perioada…

- și persoane dupa 29.03.2019, data retragerii Regatului Unit din UE Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a solicitat autoritaților britanice informații privind situația firmelor de transport rutier din Romania care efectueaza operațiuni de transport din Marea Britanie in…

- Partidul Democratic Unionist (DUP) din Irlanda de Nord, care sustine in parlamentul de la Londra guvernul premierului britanic Theresa May, a afirmat vineri ca doreste sa ajunga la un consens privind un acord functionabil pentru Uniunea Europeana si Regatul Unit si considera ca exista cai de a evita…

- Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a propus ca deputatii sa poata sa dezbata asupra unui nou referendum privind Brexit-ul, o optiune exclusa de guvernul conservator al premierului Theresa May, dar care prinde tot mai mult contur, relateaza AFP. Propunerea a fost…

- Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra vor vota, marți seara, acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Totuși, pare improbabil ca acordul sa fie votat de majoritatea parlamentarilor britanici. Premierul britanic intampina o opoziție serioasa din partea celor care…

- Sistemul de imigratie al Regatului Unit post-Brexit nu va impune plafoane numerice, in schimb va da prioritate lucratorilor inalt calificati si va pune capat tratamentului special pentru cetatenii din statele UE. Guvernul de la Londra a publicat, miercuri, ''cartea albă'' cu viitoarea politică…