BREXIT. Care e planul B al Marii Britanii

- Premierul britanic Theresa May a anunțat, luni, în fața Parlamentului, ca va aboli taxa pe care cetațenii europeni trebuie sa o plateasca pentru aplicarea la statul de rezident permanent. Taxa de 65 de lire va fi abolita, potrivit acesteia.Premierul britanic și-a exprimat regretul pentru…

- Premierul britanic Theresa May revine luni in fata parlamentului de la Londra cu un ''Plan B'' privind Brexit-ul, dupa ce legislativul a respins saptamana trecuta cu un vot covarsitor acordul pe care guvernul de la Londra l-a convenit cu Bruxellesul, relateaza agentia Reuters intr-o prezentare a…

- Premierul britanic Theresa May a indemnat parlamentarii de la Londra sa "lase deoparte interesul propriu" si sa "conlucreze in mod constructiv" la gasirea unei cai de realizare a procesului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului BBC News.

- Premierul britanic Theresa May a facut apel marti seara la deputatii britanici sa ''respecte'' rezultatul referendumului privind Brexit-ul si sa voteze în favoarea acordului de iesire pe care ea l-a încheiat cu Bruxellesul, relateaza AFP si Reuters.

- Premierul britanic Theresa May i-a anuntat marti pe ministrii din cabinetul sau ca va raspunde rapid dupa votul parlamentar privind acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, vot prevazut pentru marti seara, transmite Reuters. Intrebat daca Theresa…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca deputatii vor putea avea ultimul cuvant asupra eventualei activari a unei dispozitii care sa evite restabilirea controalelor la frontiera pe insula Irlanda dupa Brexit, subiect foarte controversat al acordului de separare negociat cu Bruxellesul, informeaza…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit vineri in functia de ministru pentru Brexit pe Stephen Barclay, dupa demisia de joi a lui Dominic Raab, care si-a declarat opozitia fata de acordul convenit cu Bruxellesul cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit agentiile internationale…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri in Parlamentul de la Londra ca proiectul de acord privind Brexit-ul convenit cu o zi inainte cu Bruxellesul raspunde votului britanicilor de a parasi Uniunea Europeana, relateaza AFP. ''Ceea ce am negociat este un acord care raspunde votului…