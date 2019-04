Stiri pe aceeasi tema

- Niciuna din cele opt propuneri vizand deblocarea procesului Brexit nu a obtinut miercuri majoritatea in Parlamentul de la Londra, in incercarea alesilor britanici de a depasi impasul in care se afla acordul negociat de premier. Faptul că niciuna din opţiunile privind Brexitul nu a obţinut…

- Camera Comunelor a respins, joi seara, un plan care prevedea preluarea de catre Parlament, de la Guvern, a controlului asupra procesului iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza Sky News.Proiectul de lege, care prevedea preluarea controlului asupra procedurii Brexit pe 20 martie,…

- Peste 275 de companii financiare transfera active si fonduri cumulate de 1.200 de miliarde de dolari, precum si mii de angajati din Marea Britanie in Uniunea Europeana, in perspectiva Brexitului, la costuri de pana la 4 miliarde de dolari, potrivit unui raport publicat luni de o firma de cercetare,…

- Premierul Theresa May a obtinut miercuri în Camera Comunelor un ragaz de doua saptamâni prin care s-a amânat o revolta vizând blocarea posibilitatii unui Brexit fara acord, dupa ce seful executivului de la Londra a fost de acord cu o eventuala întârziere a parasirii…

- Purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a declarat: „Avem o pozitia unanima a Celor 27 privind acordul Brexitului care reflecta pozitia UE. La acest acord s-a ajuns impreuna cu guvernul britanic, este sustinut de lideri si nu poate fi renegociat”. Intrebata daca aceasta pozitie…

- Tony Blair estimeaza ca exista peste 50% sanse sa se organizeze al doilea referendum pe tema Brexitului. Sansele sa aiba loc al doilea referendum pe tema Brexitului sunt, in prezent, mai mari de 50%, a mai spus, joi, fostul premier laburist britanic. ”Eu cred ca daca va avea loc al doilea referendum,…

- Fostul lider al UKIP (Partidul pentru Independenta Marii Britanii) si un promotor al Brexit-ului, Nigel Farage, a declarat miercuri ca Marea Britanie se indreapta spre o amanare a iesirii din Uniunea Europeana, prevazuta pentru 29 martie, si, probabil, spre un nou referendum, transmite Reuters.