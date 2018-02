BREXIT, buget UE. Merkel, reformă. Schimbări majore Merkel a lasat clar sa se inteleaga ca viitorul UE va fi prioritatea viitorului ei mandat de cancelar, daca membrii Partidului Social-Democrat vor aproba noua coalitie cu crestin-democratii.



''Avem nevoie de un nou inceput pentru Europa'', a spus ea in fata camerei inferioare a parlamentului german, subliniind ca retragerea Marii Britanii din UE ar putea conduce la schimbari majore in bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027, un subiect delicat ce va fi discutat vineri la summitul european.



- Membrii Grupului de la Visegrad au demonstrat lumii ca migratia ilegala poate fi oprita, a declarat joi la Budapesta seful comisiei pentru aparare din parlamentul ungar, Szilard Nemeth, transmite MTI. "Diferite organizatii, forte politice si economice si lobbyisti" incearca sa "acrediteze in Uniunea…

- Germania vrea ca tarile care gazduiesc un numar mai mare de migrantti sa fie rasplatite cu ajutoare regionale mai mari, scrie Financial Times. In urma unei astfel de masuri, tarile mai sarace din Europa centrala si de est ar beneficia de fonduri reduse. Propunerea este un semn al nemultumirii…

- Primavara vrajbei noastre in alegerile din Uniunea Europeana. Despre Italia, Ungaria și nu numai Puncte cheie: Mulți ne-am temut de anul electoral 2017, dar nu a fost pâna la urma un an rau în politica Uniunii Europene. Sau, ma rog, putea ieși mult mai prost pentru…

- Din aceasta pozitie, Luiza Moraru va gestiona cei aproape 500 de consultanti CBRE care desfasoara in zona CEE activitati de management de proprietati imobiliare - cladiri de birouri si centre comerciale. Astfel, ea va conduce de la Bucuresti echipele de administratori de proprietati din Austria,…

- In calitate de contributori neti la bugetul comunitar, Germania si Italia sunt de acord ca in viitorul buget al UE fondurile trebuie directionate cu prioritate catre marile provocari europene, adica migratia, apararea comuna, cercetarea si dezvoltarea, au subliniat Merkel si Gentiloni intr-o conferinta…

- In clasamentul pe medalii, dupa cinci zile de la debutul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), pe primul loc se afla Germania, cu 5 medalii de aur, 2 de argint si 2 de bronz (total 9 medalii), urmata de Olanda, (4-4-2, total 10) si de Norvegia (3-5-3, total 11). Clasamentul…

- Controversele despre grupul de la Visegrad, un format de cooperare dintre Polonia, Cehia, Ungaria si Slovacia s-au aprins mai cu seama din anul 2015. Exista in acest sens o naratiune despre „nucleul dur european“, care actioneaza cu scopul sustinerii valorilor europene, iar de cealalta parte „iliberalul“…

- Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul sarb Ana Brnabic, Viktor Orban a multumit Serbiei pentru ajutorul oferit in oprirea migratiei de-a lungul granitelor sudice ale Ungariei. Daca va fi nevoie, Ungaria va ajuta de asemenea Serbia la controalele la frontiera de sud, a adaugat el.Orban…

- Conceptul de couchsurfing este ideal pentru persoanele care vor sa calatoreasca și sa stea gratuit intr-o casa, ajutand proprietarii la diverse munci in gospodarie. Totuși, un tanar din Belgia a inventat ”Tindersurfing”. Ce inseamna ”Tindersurfing”? Conceptul a fost creat de Anthony Botta, un tanar…

- Un tanar din Belgia a vizitat 20 de orase diferite din Europa fara sa plateasca cazare in niciunul dintre ele, cu ajutorul unei aplicatii destul de populare. Este vorba despre aplicatia de dating Tinder. Anthony Botta, in varsta de 25 de ani a profitat din plin de ea si si-a transformat intalnirile…

- Opt tari est-europene, inclusiv Romania, vor suplimenta sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget. Anuntul a fost facut, vineri, de seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- Ministrii din Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croatia, Bulgaria si Romania s-au intalnit in capitala ungara cu comisarul european pentru buget, Guenther Oettinger.'Cele opt tari au convenit o crestere a contributiilor proportional cu PIB-ul, ceea ce este un mare succes al acestei…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se va intalni marti cu liderii coalitiei de dreapta aflata la conducerea guvernului austriac. Coalitia, formata din conservatori si extrema dreapta, are aceleasi viziuni ca Orban asupra imigratiei si sunt deschisi catre legaturi mai stranse cu prim-ministrul ungar,…

- Naționala masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia, in barajul de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor, potrivit tragerii la sorti efectuate ieri la Zagreb, unde se desfasoara turneul final al Campionatului European. Pentru play-off-ul care se vor disputa intr-o dubla mansa,…

- Romania are rezerve privind Planul strategic pentru schemele de plati directe, deoarece elaborarea si aprobarea acestuia poate fi un proces indelungat ce ar putea determina penalitati substantiale si o posibila nationalizare a acestor plati, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Agriculturii…

- Echipa masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia in barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti efectuate sambata la Zagreb, unde se desfasoara intrecerile Campionatului European 2918. In urma acestei operatiuni, pentru barajele ce se se…

- Cine e adversarul tricolorilor in play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial de handbal masculin 2019. Tragerea la sorți are loc sambata, 26 ianuarie, la Zagreb. Romania, in preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin 2019. Tricolorii au caștigat grupa din Italia și merg in play-off…

- Cele mai multe ore pe saptamana - 42 - muncesc angajatii din sectorul minier si cei care lucreaza in cariere (de piatra, marmura, nisip), iar cele mai putine - 38,1 - cei din domeniul educatiei.Cea mai lunga saptamana de munca este in Marea Britanie, iar cea mai scurta in Danemarca (singura…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe tema…

- Comisia Europeana vrea ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, riscand amplificarea disputelor cu tari precum Polonia si Ungaria, informeaza cotidianul Financial Times, citat de Mediafax . Propunerile privind structurarea bugetului Uniunii Europene…

- Ziua Unirii Principatelor Romane, 24 ianuarie, a fost stabilita prin lege ca fiind zi nelucratoare. Cele 14 zilele – sarbatori legale, zile nelucratoare care se acorda in Romania, in 2018, sunt, in ordine cronologica: 1 și 2 ianuarie, luni și marți, primele doua zile din an…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Polonia se afla în discutii cu Ungaria sa creeze o banca de dezvoltare care sa tinteasca investitiile în infrastructrua în regiune, si planuieste sa implice în proiet si Slovacia si Cehia, potrivit unui anunt al premierului Poloniei, Mateusz Morawiecki. Morawiecki…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) "este complet science fiction", a declarat, vineri, ministrul adjunct de Externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata pe Internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista. Formatiunea…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala a UE pe 1 ianuarie, aspira sa arunce punti intre Estul si Vestul Europei, intre Turcia si Bruxelles, cu scopul de a forja compromisuri in mai multe dosare fierbinti, inclusiv in politica migratiei, relateaza AFP. Cea mai saraca membra a Uniunii Europene,…

- Economia Ungariei poate functiona si fara fonduri UE deoarece motorul economic nu sunt banii europeni ci muncitorii maghiari, a declarat premierul maghiar Viktor Orban la un post de radio national, potrivit index.hu. Orban a spus, de asemenea, ca la cel mai recent summit UE de la Bruxelles…

- Europa deja absoarbe un flux mare de refugiati din Siria, Afghanistan, Iraq si anumite tari din Africa, iar incalzirea globala ar putea amplifica acest fenomen. Din 2015 si pana acum, doar Germania a primit peste un milion de refugiati care cautau un camin. Valul de imigranti a dus la disensiuni…

- Muzeul ASTRA din Sibiu va depași pana la finalul anului 2017 pragul de 600.000 turiști și o creștere procentuala cu 31% a numarului de vizitatori fața de anul 2016. Turiștii din SUA, Japonia și China sunt interesați de identitatea culturala a romanilor Muzeul este vizitat in proporție tot mai mare…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, pe locul 13 in clasamentul sportivilor europeni. Portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a fost desemnat cel mai bun sportiv european al anului 2017, in ancheta agentiei poloneze PAP. Atacantul lusitan, care a castigat in acest an al cincilea sau ”Balon de…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 19 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 938 de posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- Chiar si cea mai puternica eco­nomie eu­ro­peana poate avea mo­mente de sla­biciune, lucru dovedit de ultimele date macroeconomice venite din Germania. Exporturile germane au inregistrat un declin neasteptat in octombrie, iar importurile au crescut, diminuand ex­ce­dentul comercial si sporind…

- Dezbaterea a durat timp de mai bine de doua ore in cadrul unui dineu cu usile inchise la care au luat parte liderii tarilor membre UE si care nu a facut obiectul unor concluzii scrise, la finalul primei zile a summitului de la Bruxelles."Punctele de vedere ale unora si ale altora nu s-au…

- Tarile din Grupul de la Visegrad (V4) - Ungaria, Cehia, Slovacia si Polonia - sprijina extinderea Uniunii Europene catre statele din Balcanii de Vest si eforturile pentru consolidarea politicii externe si de securitate comune a blocului comunitar, a afirmat joi presedintele comisiei parlamentare…

- Polonia, Ungaria și Cehia nu intenționeaza sa treaca la moneda unica europeana. Anunțul a fost facut de catre o sursa la Bruxelles in ajunul Summitului liderilor țarilor Uniunii Europene pentru dezbaterea situației in spațiul comunitar, preconizat pentru 14-15 decembrie, comunica RIA Novosti. In prezent,…

- Muzeul Astra din Sibiu va depasi pana la finalul anului pragul de 600.000 turisti, in crestere cu 31% fata de 2016, strainii reprezentand o treime din totalul vizitatorilor (35%), mai ales germani, austrieci si israelieni. O alta tendinta observata este ca multi dintre romanii care…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 12 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 884 posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- Șefa guvernului de la Berlin a estimat ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana trebuie sa fie 'eficienta', informeaza agenția EFE, potrivit Agerpres. Ea a fost intrebata de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj,…

- Cele mai multe locuri de munca sunt in Spania, Portugalia si Germania, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate de ANOFM, in Spania sunt disponibile 815 locuri de munca pentru muncitor necalificat pentru cules capsuni, in Portugalia…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele…

- Cu o recolta de 54,2 milioane de tone, Franta ramane cel mai mare producator de cereale din UE, desi productia a scazut cu 25,4% comparativ cu 2015. Franta este urmata de Germania (45,4 milioane de tone de cereale recoltate), Polonia (29,8 milioane de tone), Spania (24,1 milioane de tone),…

- Preturile gazelor pentru consumatorii casnici au scazut cu 6,3%, in medie, in Uniunea Europeana intre primul semestru din 2016 si primul semestru din 2017, ajungand la 5,8 euro per 100 kWh. Romania a inregistrat cele mai mici preturi la gaze pentru gospodarii in prima jumatate a acestui an (3,2…

- Majoritatea cetațenilor central și est-europeni se opun politicii Uniunii Europene in domeniul migrației și tot mai multe persoane din regiune sprijina poziția Ungariei care este impotriva acestei politici, releva un sondaj de opinie realizat recent de institutul Nezopont, citat miercuri de MTI.…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015. Statele membre cu cea mai mare producție agricola au fost Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde euro sau…

- România trebuie sa se poziționeze ferm alaturi de nucleul dur al Uni­unii Europene, reprezentat de "motorul franco-german", precum și sa se pregateasca pentru aderarea la zona euro, considera deputatul USR Matei Dobrovie, membru al Comisiei de politica externa a Camerei Deputaților.…