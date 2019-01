Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sondajului realizat de YouGov, daca un referendum ar avea loc acum, 46% dintre britanici ar vota pentru ramanerea in UE, iar 39% ar opta pentru iesirea din Uniune. Daca nu sunt luati in calcul restul respondentilor - care au declarat ca nu ar vota, nu au stiut sau nu au dorit sa raspunda -,…

- Britanicii care vor ca tara lor sa ramana membra a Uniunii Europene sunt mai numerosi decat cei care sustin retragerea din UE, arata un sondaj de opinie publicat duminica si care mai releva ca alegatorii ar dori ca decizia finala sa le apartina, transmite Reuters. Potrivit sondajului realizat…

- Britanicii care vor ca tara lor sa ramana membra a Uniunii Europene (UE) sunt mai numerosi decat cei care sustin retragerea din UE, arata un sondaj de opinie publicat duminica si care mai releva ca alegatorii ar dori ca decizia finala sa le apartina, transmite Reuters, citata de...

- Marea Britanie si celelalte 27 de tari membre ale Uniunii Europene au convenit documentul comun privind relatiile dupa Brexit. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului European, Donald Tusk.

- Majoritatea britanicilor sunt de parere ca ar fi mai bine pentru ei daca Marea Britanie nu s-ar rupe de Uniunea Europeana, sustinand ca, in cazul in care s-ar organiza un nou referendum, ar vota pentru ramanerea in UE.

- Un nou referendum privind Brexit-ul ar da castig de cauza taberei ramanerii in Uniunea Europeana cu 54% din voturi, potrivit unui sondaj prezentat luni de postul de televiziune Channel 4, relateaza AFP.

- Mii de persoane care cer organizarea unui referendum privind un acord final intre UE si Marea Britanie s-au strans la Londra in cadrul unei manifestatii pe care organizatorii o numesc cea mai "mare si importanta" demonstratie in acest sens, relateaza BBC.

- Britanicii din intreg Regatul Unit intentioneaza sa manifesteze zgomotos sambata la Londra pentru a cere un nou referendum asupra acordului final in legatura cu Brexit-ul rezultat din negocierile dintre Londra si Bruxelles, scrie agerpres.ro.