Brexit: Boris Johnson vrea vize accelerate pentru "cele mai bune creiere"

- Noul premier britanic Boris Johnson a anuntat joi un proiect de acordare accelerata a vizelor pentru a atrage "cele mai bune creiere" si a permite Marii Britanii "sa continue sa fie o superputere stiintifica" dupa Brexit, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Programat pentru 31 octombrie, Brexitul…

- Jean Claude Juncker, inca președinte al Comisiei Europene, a transmis, joi, ca Boris Johnson, noul premier al Marii Britanii nu va putea schimba termenii acordului pentru Brexit negociat de Theresa May. "Presedintele Jean-Claude Juncker si premierul Boris Johnson au discutat prin telefon. Președintele…

- Boris Johnson, noul premier britanic, s-a adresat sustinatorilor sai si presei la resedinta oficiala din Downing Street nr 10. El a spus ca Marea Britanie va incheia cu Uniunea Europeana un acord mai bun, care se va baza pe comert liber si sprijin reciproc. Totodata, dl Johnson a spus ca este pe deplin…

- Johnson a declarat anterior ca ar fi naiv sa organizeze alegeri nationale inainte de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. The Times a informat ca echipa lui Johnson planuieste sa aloce noi fonduri pentru sediul Partidului Conservator, pentru a-l pregati in vederea unor alegeri in 2020.Marea…

- Șansele ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana fara un acord la finalul lunii octombrie sunt de „unu la un milion”, a declarat miercuri Boris Johnson, candidat pentru funcția de prim-ministru al Marii Britanii, citat de Reuters, scrie Mediafax. Boris Johnson, favorit pentru…

- Banca Angliei (BoE) a mentinut joi dobanda de politica monetara la 0,75%, pe fondul sporirii incertitudinilor privind Brexitul in randul mediului de afaceri, anunța BBC. Decizia era aşteptată de pieţele financiare, după ce în august 2018 Banca Angliei a majorat rata dobânzii…

- Marea Britanie poate dezvolta "o relatie comerciala fantastica" cu Europa dupa ce paraseste Uniunea Europeana, dar poate fi si o campioana a comertului mondial, a declarat vineri, la o conferinta din...

Comisia Europeana urmarește „indeaproape și cu atenție" dezbaterea din Marea Britanie privind Brexitul, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al CE, Margariris Schinas, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.