BREXIT. Boris Johnson vrea acord comercial cu UE ''Ceea ce dorim este sa spunem absolut clar ca 'plasa de siguranta' nu este buna, este moarta, trebuie sa se renunte la ea. Dar exista perspective pentru a finaliza un nou acord. Ceea ce vrem este sa construim un nou parteneriat cu toate lucrurile care conteaza pentru noi - cooperare privind apararea, securitatea, informatiile, colaborare stiintifica, tot ceea ce v-ati astepta'', a spus Johnson in timpul vizitei sale la o baza navala din Scotia. In opinia sa, in centrul viitoarei relatii dintre Londra si UE va trebui sa se afle un nou acord comercial care sa le permita britanicilor ''sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

