Prim-ministrul britanic Boris Johnson va convoca alegeri legislative anticipate pentru data de 14 octombrie daca guvernul sau va suferi o infrangere in parlament in privinta Brexit-ului, a indicat luni seara un responsabil guvernamental, citat de AFP si Reuters. Daca, asa cum se anticipeaza, parlamentarii conservatori rebeli se vor alatura opozitiei marti pentru a bloca optiunea unui Brexit fara acord si a-l obliga pe Johnson sa ceara o noua amanare a iesirii din UE, premierul va introduce imediat in parlament o motiune prin care va cere desfasurarea de alegeri anticipate, asupra careia deputatii…