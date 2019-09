Brexit. Boris Johnson, un nou mesaj: Fără niciun dubiu! Nu vreau alegeri anticipate El a insistat ca 'nu exista nicio circumstanta in care va cere UE o amanare a Brexit-ului'. 'Iesim la 31 octombrie, fara niciun dubiu', a subliniat Johnson. 'Sansele de a incheia un acord au crescut in ultimele trei saptamani', a explicat Boris Johnson, incercand sa-i convinga pe parlamentarii conservatori ca, la reunirea legislativului marti, sa nu voteze alaturi de opozitie pentru a bloca Brexit-ul. 'Cred ca vom obtine un acord la summitul (UE) din octombrie', a afirmat el. 'Eu nu vreau alegeri, voi nu vreti alegeri', a spus Johnson. Parlamentari care se opun planurilor lui Johnson… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

