- O petitie contra deciziei premierului britanic, Boris Johnson, de a suspenda parlamentul pana la 14 octombrie, cu aproape doua saptamani inainte de data Brexitului, a depasit miercuri seara un milion de semnaturi, potrivit site-ului oficial unde sunt adunate, noteaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta…

- Initiativa premierului Boris Johnson de suspendare a Parlamentului pentru a facilita producerea unui Brexit fara acord este "o lovitura de stat", a declarat miercuri seara John McDonnell, unul dintre liderii Partidului Laburist, aflat in opozitie."Sa nu ne lasam inselati - aceasta este o lovitura…

- Suspendarea parlamentului britanic pana la 14 octombrie, anuntata de premierul Boris Johnson, este un ''scandal constitutional'', a declarat miercuri presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, potrivit AFP. ''Este absolut evident ca obiectivul suspendarii este acum de a impiedica…

- ''Acum ar trebui ca parlamentarii sa se reuneasca, intrucat este nevoie sa avem cu adevarat o dezbatere si o discutie adecvate'', a declarat McDonnell pentru postul de radio BBC.Parlamentarul laburist a adaugat ca in legislativul de la Londra exista o majoritate hotarata sa opreasca un…

- Marea Britanie se va confrunta cu penurii de combustibil, alimente si medicamente daca paraseste Uniunea Europeana fara un acord de tranzitie, riscand blocarea porturilor si o frontiera dura in Irlanda, se mentioneaza in documente oficiale publicate de Sunday Times, relateaza Reuters. Ziarul scrie ca…

- Cu mai puțin de trei luni inainte de data probabila a unei plecari brutale a Regatului Unit din UE, opoziția britanica incearca sa se uneasca pentru a evita ceea ce in opinia sa va fi un șoc pentru economia țarii. Este in pregatire un vot de neincredere in guvernul Johnson la inceputul lunii septembrie.…

- "Oricine ar deveni noul prim-ministru, va trebui sa aiba curajul sa isi confrunte acordul sau lipsa unui acord (de divort cu UE) cu un vot popular", a declarat Jeremy Corbyn intr-o scrisoare catre membrii Partidului Laburist care a fost facuta publica."In aceste conditii, vreau sa clarific…

- Liderul laburiștilor, principalul partid britanic de opoziție, a cerut marți viitorului premier conservator sa organizeze un nou referendum asupra Brexitului, precizând ca va milita pentru ramânerea în Uniunea Europeana, scrie AFP."Indiferent de cine va fi noul premier,…