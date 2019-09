Stiri pe aceeasi tema

- "Parlamentul trebuie fie sa stea deoparte si sa lase guvernul sa puna in aplicare Brexitul, fie sa prezinte o motiune de cenzura", a declarat prim-ministrul conservator, la o zi dupa hotararea istorica a Curtii Supreme care a anulat decizia sa de a suspenda parlamentul. Deputatii au "pana la sfarsitul…

- "Lucru evident de facut este organizarea de alegeri", a declarat Johnson, la iesirea de la o intalnire cu oameni de afaceri, la New York. Premierul a refuzat sa spuna daca va demisiona sau daca a pus in dificultate regina prin suspendarea Parlamentului. Elisabeta a II-a s-a trezit prinsa in vartejul…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, l-a indemnat marți pe premierul britanic Boris Johnson sa demisioneze, dupa ce Curtea Suprema a Marii Britanii a decis ca suspendarea Parlamentului de la Londra este nelegala, informeaza cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax."Curtea Suprema…

- Constructorii auto din blocul comunitar dau avertizari cu privire la pierderile in valoare de miliarde de euro ce vor aparea in conditiile unui Brexit fara acord, opririle de productie urmand sa coste 50.000 de lire sterline pe minut numai in Marea Britanie, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Marea…

- Deputatii britanici au administrat marti o noua infrangere usturatoare premierului Boris Johnson refuzand inca o data sa declanseze alegeri legislative anticipate, inainte ca Parlamentul sa fie suspendat pana la 14 octombrie, doua saptamani doar inainte de data prevazuta

- Astazi debuteaza o mini-sesiune parlamentara decisiva pentru Marea Britanie. Opozitia incearca acum diferite cai de a-l impiedica pe Johnson sa decida iesirea din UE, fara accord, pe 31 octombrie, cum ar fi sesizari in justitie, depunerea in regim de urgenta a unui proiect de lege care sa-l oblige…

- Astazi debuteaza o mini-sesiune parlamentara decisiva pentru Marea Britanie. Opozitia incearca acum diferite cai de a-l impiedica pe Johnson sa decida iesirea din UE, fara accord, pe 31 octombrie, cum ar fi sesizari in justitie, depunerea in regim de urgenta a unui proiect de lege care sa-l oblige…

- Mai multi investitori considera ca o iesire din blocul comunitar fara acord va produce unde de soc pentru economie, la nivel global, va arunca economia britanica in recesiune, va bulversa piata financiara si va slabi pozitia Londrei de centru financiar international, scrie Reuters, citat de hotnews.ro. …