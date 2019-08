Stiri pe aceeasi tema

- Granita dintre Republica Irlanda si Irlanda de Nord a fost elementul care a zadarnicit eforturile fostului premier britanic Theresa May de a scoate Marea Britanie din UE in cel mai bun mod cu putinta. Acum succesorul sau, Boris Johnson, se confrunta cu aceeasi provocare – cum sa gestioneze o granita…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat marti ca scrisoarea trimisa de premierul britanic Boris Johnson nu include nicio ''alternativa realista'' la controversata ''plasa de siguranta'', transmite Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: SURSE - PSD se pregatește pentru ieșirea…

- ''Plasa de siguranta este o polita de asigurare pentru a evita o frontiera dura pe insula Irlanda daca nu, sau pana cand, este gasita o alternativa. Aceia care sunt impotriva plasei de siguranta si care nu propun alternative realiste sustin, de fapt, reintroducerea unei frontiere, chiar daca ei nu…

- Consilierul ''David Frost merge la Bruxelles pentru a se intalni cu principalii responsabili si a le preda personal un mesaj al prim-ministrului'', a indicat un purtator de cuvant al executivului de la Londra.El se va intalni cu presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude…

- DUP sustine guvernul britanic in parlamentul de la Londra, avand zece membri in Camera Comunelor. ''Exista cai de a solutiona aceasta chestiune daca ambele parti dau dovada de vointa'', a spus Foster, dupa o intalnire avuta la Belfast cu noul premier britanic Boris Johnson.''Asadar,…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a vorbit marți cu negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și i-a transmis ca dorește o înțelegere, dar va parasi Blocul Comunitar pe 31 octombrie cu sau fara acord, potrivit Mediafax citând Reuters. "A vorbit…

- 'Prim-ministrul le-a prezentat liderilor europeni (...) ca acordul de retragere cu mecanismul de siguranta nu a putut trece prin parlament de cele trei ori cand a fost supus parlamentului. De aceea, trebuie schimbat' a afirmat ea. Mecanismul de siguranta este o modalitate de evitare a introducerii…

- ''Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara cel mai minunat loc de pe Pamant'', a spus Johnson in primul sau discurs in parlament in calitate de prim-ministru . El a adaugat ca trebuie…