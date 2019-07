BREXIT. Boris Johnson, avertisment: Nu trebuie să ieșim din UE. Mi-e teamă... Boris Johnson a declarat ca viitorul guvern trebuie sa respinga orice acord de retragere din UE care include mecanismul "plasei de siguranta" irlandeze si ca chestiunea frontierei irlandeze poate fi rezolvata in timpul negocierilor pentru un acord de liber schimb. Rezolvarea chestiunii sensibile a frontierei dintre provincia britanica Irlanda de Nord si statul membru UE Irlanda si conceperea unui mecanism denumit ''backstop'' sau "plasa de siguranta" pentru a preveni revenirea controalelor extinse dupa Brexit s-a dovedit a fi elementul cel mai contestat al negocierilor de divort intre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

