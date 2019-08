Brexit: Bătălia “no deal" a început Batalia contra “no deal&" a început la Westminster, dar rezultatul ramâne înca foarte incert. Dupa ce a încercat, la jumatatea lunii august, o alianța transpartinica sub flamura sa, pentru a bloca o ieșire fara acord din Uniunea Europeana (UE), Jeremy Corbyn a reușit de asta data, marți, 27 august, sa reuneasca un front “anti&", potrivit Le Monde, citat de Rador.



Cu prețul punerii între paranteze a ambițiilor sale inițiale (el propunea sa-l demita pe prim-ministrul Boris Johnson printr-un vot de neîncredere și sa-i ia locul), liderul laburiștilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

