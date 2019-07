Stiri pe aceeasi tema

- Raab a respins criticile aduse acestei masuri de catre alți membri ai Partidului Conservator. Dominic Raab, care este susținut de ramura pro-Brexit a Partidului Conservator, a refuzat sa respinga aceasta masura, in eventualitatea in care parlamentarii britanici vor dori sa opreasca un Brexit fara…

- Noul premier britanic va trebui sa încerce sa gaseasca o soluție la problema frontierei irlandeze dupa ce Marea Britanie parasește Blocul Comunitar, a declarat Michel Barnier, negociatorul-șef al Uniunii Europene, dupa ce Theresa May a demisionat în mod oficial de la șefia conservatorilor,…

- Majoritatea statelor din Uniunea Europeana ar putea susține înca o amânare a procesului de Brexit, indiferent de cine va deveni viitor premier al Marii Britanii, a informat vineri o sursa, relateaza Mediafax, citând publicația The Times.Cel puțin 25 de guverne sunt pregatite…

- Formatiunea politica de guvernamant a Marii Britanii, Partidul Conservator, va alege un succesor al premierului Theresa May in saptamana care va incepe pe 22 iulie, au informat oficialii britanici marti. In prima etapa, membrii din Parlament ai partidului vor alege din cei 11 conservatori,…

- Formațiunea politica de guvernamânt a Marii Britanii, Partidul Conservator, va alege un succesor al premierului Theresa May în saptamâna care va începe pe 22 iulie, au informat oficialii britanici marți, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. În prima…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca înca mai crede ca este posibil sa se ajunga la o înțelegere privind a doua etapa a negocierilor acordului Brexit pâna la termenul actual de 31 decembrie 2020, relateaza Mediafax citând Reuters. Întrebata daca va cauta…

- Camera Lorzilor a aprobat luni seara o moțiune prin care obliga Guvernul Theresa May sa consulte Parlamentul de la Londra în ceea ce privește amânarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana, și sa previna producerea unui Brexit fara niciun acord, informeaza Mediafax citând…