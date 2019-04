Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit va trebui sa spuna Uniunii Europene ce vrea în privința Brexitului pâna pe 12 aprilie daca vineri Parlamentul Britanic nu va vota acordul de ieșire din UE, a declarat principalul negociator al blocului comunitar, Michel Barnier. UPDATE 16.32 Președintele francez Emmanuel…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca este puțin probabil ca liderii UE sa ajunga la o ințelegere pe tema Brexit in cursul summitului din aceasta saptamana, astfel ca probabil saptamana urmatoare va mai fi nevoie de o noua reuniune, informeaza postul RTE, scrie Mediafax."Nu…

- Secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz, venit la București pentru o intalnire cu PNL pe tema Fidesz și Viktor Orban, a fost 'rapit' preț de doua ore, de fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu.Citește și: IPJ Timiș CONFIRMA dezvaluirile ȘTIRIPESURSE.ro - Poliția a IGNORAT primul…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a avertizat luni Marea Britanie sa nu profite de rabdarea Uniunii Europene in privinta procedurii Brexit, cerand urgent clarificari din partea Londrei pentru depasirea impasului."Intelegere, rabdare si disponibilitate de a astepta pana cand va…

- Reactionand pe tema votului din Parlamentul de la Londra, in urma caruia s-a respins acordul privind iesirea Marii Britanii din randul celor 28 de state ale Uniunii Europene, premierul roman a adresat un mesaj romanilor care fie studiaza, fie lucreaza in Regatul Unit. In asteptarea de noi vesti de la…

- Moțiunea de cenzura impotriva premierului Theresa May a picat. Motiunea de cenzura depusa de Partidul Laburist din Marea Britanie a fost supusa la vot in Parlamentul britanic, in aceasta seara și se specula deja ca are putine sanse sa treaca. Premierul Theresa May este susținuta atat de conservatorii…

- "Nu vreau sa ma angajez acum in speculatii, nici in ceea ce priveste reciprocitatea. Comisia a spus ca nu vor fi renegocieri. Am spus ca putem oferi clarificari, lamuriri. Sigur ca suntem in contact cu Cabinetul prim-ministrului britanic, dar va rog sa nu confundati acest lucru cu o renegociere,…

- Guvernul irlandez va cere Uniunii Europene asistenta financiara de urgenta daca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste blocul comunitar in luna martie fara un acord de retragere, a declarat joi ministrul agriculturii irlandez Michael Creed, transmite dpa. Irlanda…