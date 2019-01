Stiri pe aceeasi tema

- Un purtator de cuvant al Downing Street a anunțat ca deputatii britanici se vor pronunta pe 15 ianuarie asupra acordului de Brexit negociat intre Londra si Uniunea Europeana, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera…

- Votul in camera Comunelor cu privire la ratificarea acordului retragerii pe care Theresa May l-a negociat cu Bruxellesul urmeaza sa aiba loc la 15 ianuarie, potrivit unor surse guvernamentale citat de BBC, relateaza Reuters.

- Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a declarat joi ca este o sansa ca Parlamentul britanic sa voteze in favoarea acordului de Brexit in luna ianuarie, argumentand ca nu exista suficienta sustinere pentru un al doilea referendum, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Premierul…

- Deputatii britanici vor supune la vot acordul de Brexit incheiat de guvernul Theresei May cu Uniunea Europeana inainte de 21 ianuarie 2019, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului britanic, a doua zi dupa amanarea acestui vot, relateaza AFP si Reuters. Purtatorul de cuvant a subliniat ca…

- Premierul britanic Theresa May a confirmat luni seara amanarea votului din Camera Comunelor privind acordul pentru Brexit incheiat cu UE, recunoscand ca, daca l ar supune acum la vot, acesta ar fi respins, relateaza agentia Reuters citata de Agerpres.roIntr o declaratie adresata parlamentului, Theresa…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat duminica pe deputati ca respingerea acordului cu privire la Brexit in cursul votului istoric prevazut sa aiba loc marti in parlament ar conduce la "riscul foarte real" al mentinerii Regatului Unit in Uniunea Europeana, informeaza AFP. Deputatii…

- Premierul conservator Theresa May a lansat, marti, cele cinci zile de dezbatere din Parlamentul britanic cu un apel la sprijinirea acordului de Brexit la care a ajuns ea cu Bruxellesul, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri in Parlamentul de la Londra ca proiectul de acord privind Brexit-ul convenit cu o zi inainte cu Bruxellesul raspunde votului britanicilor de a parasi Uniunea Europeana, relateaza AFP. ''Ceea ce am negociat este un acord care raspunde votului…