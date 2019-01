Stiri pe aceeasi tema

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- Uniunea Europeana este dispusa sa-i aduca noi clarificari Marii Britanii in legatura cu acordul privind Brexit, dar nu va renegocia acest acord sau protocolul sau referitor la granita irlandeza, a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, transmite Reuters. Intr-o…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari luni ca va fi in continuare sefa guvernului de la Londra si peste doua saptamani, respingand speculatiile ca ar putea demisiona daca pierde votul din parlament cu privire la Brexit, programat pentru martea viitoarea, relateaza Reuters si Press Association.…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea afecta comerțul intre Washington și Londra, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Acesta a declarat pentru reporteri ca ințelegerea pare benefica pentru…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a cerut, duminica, parlamentului britanic sa aprobe acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, precizand ca este unicul si cel mai bun acord posibil, relateaza Reuters.“Acesta este cel mai bun acord posibil. Ii invit…

- Germania va sustine acordul ce ar urma sa fie obtinut duminica asupra retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana si spera ca obiectia Spaniei privind formularea din text legata de controversatul teritoriu britanic Gibraltar va putea fi rezolvata pana atunci, a declarat miercuri cancelarul german…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat joi acordul privind termenii de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana si a declarat ca statele membre din Blocul comunitar trebuie sa se asigure ca aceasta este finalizata, relateaza site-ul agentiei Reuters.