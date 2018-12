Stiri pe aceeasi tema

- ''Nu va exista niciun risc pentru locurile de munca, pentru servicii si pentru securitatea oamenilor in slujba carora ne aflam, intorcand spatele unui acord (cu Uniunea Europeana)'', a declarat May.Ea a spus ca guvernul sau si-a accelerat deja pregatirile pentru potentiale probleme post-Brexit,…

- ''Multi membri ai acestei camere sunt ingrijorati de faptul ca trebuie sa luam o decizie in curand. Intentionam sa revenim asupra dezbaterii 'Votului relevant' in saptamana care incepe cu 7 ianuarie si sa organizam votul in saptamana urmatoare'', a declarat sefa executivului britanic in fata membrilor…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat luni ca intentioneaza sa reprogrameze pentru saptamana care incepe pe 14 ianuarie votul in parlament asupra acordului privind Brexitul, transmite Reuters. ''Multi membri ai acestei camere sunt ingrijorati de faptul ca trebuie sa luam o decizie…

- Premierul britanic Theresa May urmeaza sa-i avertizeze luni pe parlamentari privind "pagubele ireparabile" pe care le-ar putea provoca, in opinia ei, un al doilea referendum privind Brexitul, relateaza Reuters. "Distrugem încrederea poporului britanic organizând un nou referendum"…

- 'Sfatul meu pentru ea este ca nu are nici un rost, literalmente, sa continue sa se loveasca cu capul de acest zid de caramida', a declarat Blair intr-un discurs sustinut vineri la Londra. 'Este de preferat sa va indepartati de zidul de caramida si sa ganditi creativ', a mai spus el. 'Daca te uiti…

- Prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, liderul Scottish National Party (SNP), a declarat ca isi va intocmi un plan pentru determinarea independentei Scotiei imediat ce va afla care este intelegerea privind Brexitul pe care prim-ministrul britanic Theresa May o va face cu Bruxellesul. Duminică,…