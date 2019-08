Atat Merkel, cat si Johnson ca vor sa se ajunga la un acord inainte ca Marea Britanie sa paraseasca UE la 31 octombrie. Totusi, Angela Merkel a spus ca pregatiri au fost facute si pentru cazul unui scenariu fara acord. Cancelarul german a afirmat ca ea se concentreaza in prezent ca sa se asigure ca Marea Britanie sa paraseasca UE in asa fel incat cele doua parti sa poata avea in continuare o relatie stransa si amiabila in viitor.

