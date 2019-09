Stiri pe aceeasi tema

- ''Economia poloneza este in crestere, standardul de viata se imbunatateste. Cred ca este o ocazie foarte buna pentru a reveni in Polonia. Cred ca va puteti realiza scopurile atat in Marea Britanie, cat si in Polonia'', a spus diplomatul polonez intr-un interviu pentru postul BBC Radio 4.El…

- Studenții straini vor putea sa ramana, incepand din 2020, in Marea Britanie pana la doi ani dupa finalizarea studiilor pentru a-și cauta un loc de munca, conform unei noi masuri anunțate miercuri de Guvernul de la Londra, relateaza MEDIAFAX.Citește și: Mega-lovitura data de frații Dedeman!…

- George Ciamba, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a anuntat, intr-o postare pe Twitter, ca romanii care locuiesc in Marea Britanie vor avea timp pana la finalul anului 2020 sa se inregistreze pentru statutul de rezident. „Vesti insorite de la Londra, in pofida cetii Brexit. Cu ocazia unei convorbiri…

- In varsta de 66 de ani, Kristalina Georgieva a lucrat la Comisia Europeana si cel mai recent a ocupat functia de director general al Bancii Mondiale. Kristalina Georgieva a profitat de o recenta decizie a Consiliului director al FMI, care a aprobat eliminarea limitei de varsta pentru cei care candideaza…

- Michel Barnier a declarat ca nu este optimist in privinta sanselor de a se evita scenariul unui Brexit fara acord, deoarece Bruxelles-ul nu poate raspunde solicitarilor Londrei privind eliminarea plasei de siguranta (clauza de backstop) din acordul de retragere al Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Guvernul britanic nu a prezentat propuneri concrete sau credibile de inlocuire a mecanismului asa-numit de 'backstop' din Acordul de retragere din Uniunea Europeana, a declarat vineri seful diplomatiei irlandeze, Simon Coveney, transmite Reuters. Londra a indicat vineri ca negociatorii britanici…

- Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei la Londra, a anunțat, in direct pe B1TV, ca Guvernul din Marea Britanie i-a solicitat președintelui Iohannis o convorbire telefonica, care ar putea avea loc chiar in aceasta saptamana. „Din cate știu eu, partea britanica a solicitat chiar și o convorbire telefonica…

- Reprezentantii britanici vor inceta sa asiste la majoritatea reuniunilor Uniunii Europene (UE) incepand de la 1 septembrie, cu exceptia celor ”care privesc interesul national”, precum securitatea, a anuntat Ministerul insarcinat cu Brexitul, prevazut la 31 octombrie, relateaza AFP.