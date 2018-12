Stiri pe aceeasi tema

- Campos Sanchez-Bordona, avocatul general al Uniunii Europene, susține ca ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar poate fi oprita unilateral. Londra are dreptul de a retrage unilateral notificarea prin care a declanșat articolul 50, conform opiniei prezentate de Avocatul General pe langa Curtea…

- Potrivit raportului realizat de Institutul national de cercetari economice si sociale (NIESR), produsul intern brut al Regatului Unit pe cap de locuitor ar scadea cu 3% pe an, iar la finele primului deceniu in afara Uniunii Europene comertul total dintre Marea Britanie si bloc s-ar diminua cu 46%,…

- Textul urmeaza insa sa fie aprobat de catre ambasadorii Celor 27, reuniti joi la Bruxelles, iar poi de catre sefii de stat si de guverne, intr-un consiliu extraordinar, duminica. Reuters - care precizeaza ca a putut sa consulte textul - prezinta in continuare principalele puncte: Cele…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri ca a recomandat Uniunii Europene sa organizeze un summit cu Marea Britanie dupa ce guvernul de la Londra a aprobat proiectul de acord privind Brexitul, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Am trimis o scrisoare recomandand…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri ca a recomandat Uniunii Europene sa organizeze un summit cu Marea Britanie dupa ce guvernul de la Londra a aprobat proiectul de acord privind Brexitul, transmite Reuters. "Am trimis o scrisoare recomandand ca s-au inregistrat…

- Raportul publicat marti de banca olandeza arata ca industria auto, a textilelor si agricultura vor suferi cel mai mult de pe urma potentialelor perturbari provocate de planificata iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, in 30 martie 2019, ora 00:00 (ora Europei Centrale). Regatul Unit este…

- Propunerea ar viza deblocarea negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat miercuri doi diplomati europeni, citati de AFP. Posibilitatea extinderii cu un an a perioadei de tranzitie post-Brexit in vederea negocierii viitoarei relatii intre Londra si UE vizeaza mai ales solutionarea problemei…

- ''Vom prezenta acele propuneri. Pot doar sa explic de ce inaintam propriile propuneri? Facem asta pentru ca planul prezentat de Uniunea Europeana nu este acceptabil pentru noi'', a spus sefa executivului britanic intr-un interviu acordat postului de radio LBC.Facem propriile propuneri ''intrucat…