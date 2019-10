Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene urmeaza sa se reuneasca duminica dimineata pentru a discuta cererea oficiala a Regatului Unit de a-si amana retragerea din Uniune, transmite DPA preluat de agerpres.Vezi și: Lovitura de teatru in plina campanie electorala: Liviu Dragnea face…

- Parlamentul britanic a amanat sambata dezbaterea acordului pentru Brexit la care au ajuns saptamana trecuta Londra si Bruxellesul.Prim-ministrul britanic Boris Johnson se opune unei noi amanari, insa a fost obligat legal de votul parlamentului sa solicite Uniunii Europene o noua prelungire…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a salutat joi acordul ''just si rezonabil'' privind iesirea Regatului Unit din blocul comunitar, convenit de Londra si UE, transmite AFP. ''Am obtinut un rezultat just si rezonabil care corespunde principiilor…

- Cu trei saptamani inainte de Brexit, sperantele in ajungerea la un acord au sporit dupa o intalnire desfasurata joi intre premierul britanic Boris Johnson si omologul sau irlandez Leo Varadkar. Timpul preseaza, dar calea catre un acord ramane presarata cu obstacole, existand mai multe scenarii principale,…

- Justitia scotiana a respins luni incercarea de a-l obliga pe premierul britanic Boris Johnson sa se conformeze unei legi care i-ar fi impus sa ceara amanarea Brexit-ului in absenta unui ''acord de divort'' cu Uniunea Europeana, transmit Reuters si AFP potrivit Agerpres. Instanta scotiana a decis…

- O lege adoptata rapid luna trecuta de parlament il obliga pe Johnson sa ceara ca plecarea Marii Britanii din UE sa fie amanata daca un nou acord cu Bruxellesul nu este convenit pana la 19 octombrie. In documentele inaintate unui tribunal scotian de la care militantii anti-Brexit incearca sa obtina…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca nu va cere Uniunii Europene o amânare a procedurii Brexit, deșo Parlamentul de la Londra a adoptat recent o lege ce îl obliga pe șeful Guvernului sa solicite o amânare pentru evita producerea unui Brexit fara acord, scrie Mediafax, citând…

- 'Prim-ministrul le-a prezentat liderilor europeni (...) ca acordul de retragere cu mecanismul de siguranta nu a putut trece prin parlament de cele trei ori cand a fost supus parlamentului. De aceea, trebuie schimbat' a afirmat ea. Mecanismul de siguranta este o modalitate de evitare a introducerii…