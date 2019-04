Brexit, amânare. Liderii UE răspund cererii Londrei Conform unor surse diplomatice, citate de agentiile dpa si AFP dupa reuniunea Consiliului Afaceri Generale, desfasurata marti la Luxemburg, problema nu este daca statele membre vor accepta o extindere a datei Brexitului, ci cat timp suplimentar sunt dispuse sa acorde Londrei pentru a-si formula pe plan intern o optiune care sa beneficieze de sustinerea unei majoritati in Camera Comunelor. Aceasta din urma a respins pana in prezent de trei ori acordul privind Brexitul, respingand in doua randuri si propuneri menite sa ofere posibile solutii alternative acordului de retragere din UE.



La… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni se reunesc miercuri la un summit extraordinar pentru a da un raspuns cererii premierului britanic Theresa May privind o noua amanare a Brexitului dincolo de data de 12 aprilie. Conform unor surse diplomatice, citate de agentiile dpa si AFP dupa reuniunea Consiliului Afaceri Generale,…

- ''Noi sustinem total Irlanda'', a declarat Michel Barnier intr-o conferinta de presa comuna cu premierul irlandez Leo Varadkar, la Dublin, subliniind ca in cazul unui 'divort' fara acord, Uniunea Europeana nu va lansa negocieri comerciale cu Londra atat timp cat chestiunea frontierei irlandeze nu…

- Premierul britanic i-a transmis vineri o scrisoare președintelui Consiliului European, Donald Tusk, in care ii cere o amanare a Brexitului pana la data de 30 iunie. Theresa May a facut aceasta solicitare pentru ca Parlamentul de la Londra sa adopte un acord de retragere, relateaza Reuters. „Regatul…

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis vineri o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, in care solicita o amanare a Brexitului pana la 30 iunie pentru a permite parlamentului de la Londra sa agreeze un acord de retragere, relateaza Reuters. ''Regatul Unit propune că această…

- "Data de 12 aprilie este ultimul termen pentru aprobarea Acordului de retragere de catre Camera Comunelor. Daca nu va proceda astfel pana atunci, nicio alta amanare pe termen scurt nu va fi posibila", a spus Juncker in Parlamentul European."Un scenariu 'no-deal' la miezul noptii, pe 12…

- O noua palma pentru Theresa May, care a mers pana la a-și pune in joc postul de prim-ministru pentru a obține votul unei majoritați in Parlamentul britanic in favoarea acordului realizat de domnia sa cu Bruxellesul. A sperat ca, obținand votul pozitiv, va obține din partea UE o amanare a Brexitului…

- Premierul britanic Theresa May va trimite marti sau miercuri presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, o scrisoare ce va contine solicitarea unei amanari a Brexitului, a anuntat marti purtatorul de cuvant al executivului de la Londra, citat de agentia Reuters. Echipa premierului May împreună…

- Premierul britanic, Theresa May, va supune joi deputatilor din parlamentul de la Londra o motiune propunand organizarea pana la 20 martie a unui nou vot asupra acordului de divort pe care ea l-a incheiat cu Uniunea Europeana, a anuntat guvernul britanic. Acest acord, încheiat la sfârşitul…