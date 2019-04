Alesii britanici care sustin Brexitul par sa fi imbratisat strategia calului troian, mizand sa ajunga in Parlamentul European, in urma alegerilor europene daca acestea vor avea loc in luna mai in Marea Britanie, cu scopul de a sabota din interior activitatea acestuia, comenteaza miercuri France Presse. Imaginea, evocata de deputatul conservator eurofob Mark Francois, se refera la stratagema de razboi a lui Ulise in timpul asediului de catre greci a cetatii Troia. Acesta a reusit sa cucereasca Troia dupa ce a patruns, impreuna cu alti razboinici, ascunsi intr-un cal mare din lemn, adus drept cadou…