- Partidul Laburist din Marea Britanie a anuntat joi ca nu va sustine acordul propus de premierul Theresa May cu privire la Brexit daca sefa guvernului ii cere parlamentului sa supuna la vot doar 'elementul de divort', nu si declaratia cu privire la viitoarea relatie dintre Londra si Bruxelles,…

- Cei 27 au decis joi seara sa acorde Regatului Unit doua optiuni in vederea unei amanari a Brexitului dupa data prevazuta initial la 29 martie, stabilind de-acum la 12 aprilie cel mai devreme data fatidica, la aproape trei ani de la referendumul prin care britanicii au decis sa iasa din UE. Acest…

- Liderul laburistilor, Jeremy Corbyn, a acuzat-o pe sefa guvernului conservator ca 'incearca sa asigure securitatea cu costurile cele mai mici', cu referire la 'taierile bugetare' si la 'politica de austeritate' practicate de executiv. Jeremy Corbyn a evocat doua atacuri fatale cu arma alba, carora…

- Mai multi inalti responsabili din cabinetul britanic au avertizat-o pe sefa guvernului, Theresa May, ca trebuie sa accepte o amanare a Brexit-ului daca nu va se ajunge la un acord privind "divortul" de Uniunea Europeana, in caz contrar urmand sa se confrunte cu o "rebeliune" in legislativ, saptamana…

- Premierul britanic Theresa May intenționeaza sa demisioneze in aceasta vara, la scurt timp dupa Brexit, vrand sa influențeze procesul de alegere a persoanei care o va succeda la șefia Guvernului de la Londra, potrivit unor surse guvernamentale, citate de cotidianul The Sun, conform Mediafax.Potrivit…

- Partidul Democratic Unionist (DUP) din Irlanda de Nord, care sustine in parlamentul de la Londra guvernul premierului britanic Theresa May, a afirmat vineri ca doreste sa ajunga la un consens privind un acord functionabil pentru Uniunea Europeana si Regatul Unit si considera ca exista cai de a evita…