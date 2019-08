Adversarii britanici ai unui Brexit fara acord au lansat joi o ofensiva judiciara dupa decizia premierului conservator Boris Johnson de a amana pana pe 14 octombrie ''Discursul Reginei'', ceea ce implica de facto suspendarea activitatii parlamentului pana la acea data, in timp ce liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, a anuntat ca in cele cateva zile in care parlamentul va functiona totusi la inceputul lui septembrie va incerca sa obtina adoptarea unei legislatii care sa impiedice un Brexit fara acord, relateaza agentiile AFP si Reuters.



Regina a acceptat miercuri…