BREXIT. Acuzații pentru Theresa May Fondul urmeaza sa permita ''stimularea activitatii economice'' in zonele care ''nu au avut parte de beneficiile cresterii economice la fel ca regiunile mai prospere ale tarii'', a precizat guvernul. ''Peste tot in tara, votul populatiei in favoarea Brexit-ului este expresia unei dorinte de schimbare'', a declarat dna May, prezentand fondul. ''Mult timp, prosperitatea nu a fost distribuita in mod echitabil'', a mai spus ea. Mai mult de jumatate din bani vor fi destinati unor circumscriptii din nordul si centrul Angliei, care au votat masiv in favoarea iesirii Regatului Unit din Uniunea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

