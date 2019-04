Stiri pe aceeasi tema

- Partidul nord-irlandez care sprijina guvernul minoritar al premierului Theresa May solicita un loc la masa negocierilor comerciale post-Brexit ca pret pentru sustinerea acordata acordului negociat de sefa executivului britanic, respins de doua ori de catre Parlament, transmite sambata Reuters, citand…

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului 'intra in impas' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat de Reuters preluata…

- Liderul opozitiei laburiste britanice Jeremy Corbyn s-a declarat marti convins ca guvernul condus de Theresa May va trebui sa amane iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, transmite Reuters. ''Orice s-ar intampla la voturile care urmeaza, acum a devenit…

- Votul din Parlamentul britanic privind acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana ar urma sa aiba loc marti seara in jurul orei 20:00 GMT (22.00 ora Romaniei), iar rezultatul votului va fi facut public dupa aproximativ 15 minute, relateaza Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May i-a anuntat marti pe ministrii din cabinetul sau ca va raspunde rapid dupa votul parlamentar privind acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, vot prevazut pentru marti seara, transmite Reuters. Intrebat daca Theresa…

- Acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar va fi supus la vot marti seara in parlamentul britanic. In cazul neaprobarii documentului exista riscul ca intregul proces al Brexitului sa fie cuprins de haos,…

- Brexit-ul ar putea sa nu aiba loc daca acordul de retragere convenit de premierul britanic Theresa May si Uniunea Europeana este respins saptamana viitoare de parlamentul de la Londra, a declarat vineri secretarul de stat britanic pentru afaceri externe si Commonwealth, Jeremy Hunt, potrivit Reuters.…